Объем экспорта башкирской сельхозпродукции превысил 261 млн долларов

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Башкирии по состоянию на середину этого месяца достиг 261,3 миллиона долларов США. Как сообщает правительство республики, этот показатель на 37 миллионов превышает результаты аналогичного периода прошлого года.
Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов заявил, что в 2025-м в республике вновь наблюдается перепроизводство большинства видов сельскохозяйственной продукции. По его словам, такая ситуация сохранится еще не один год, поэтому развитие экспорта необходимо для продолжения роста производства.
В структуре экспорта традиционно лидирует масложировая продукция, поставки которой за отчетный период составили 194 миллиона долларов. Это на 32% больше, чем в 2024 году.
Также в регионе зафиксирован значительный рост экспорта молочной продукции — с 7,5 до 9 миллиона долларов.
