Объем экспорта башкирской сельхозпродукции превысил 261 млн долларов

Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов заявил, что в 2025-м в республике вновь наблюдается перепроизводство большинства видов сельскохозяйственной продукции. По его словам, такая ситуация сохранится еще не один год, поэтому развитие экспорта необходимо для продолжения роста производства.