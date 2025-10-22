Мининформации сказало, от чего надо ограничивать общество в Беларуси

— Мы должны ограничивать, в том числе с помощью запретов, свое общество и молодежь от пагубного влияния, которое нацелено прежде всего на то, чтобы не было у нас продолжения, чтобы мы как можно быстрее исчезли и освободили место для тех, кто жаждет этого, — акцентировал внимание заместитель министра информации Беларуси.