Мининформации сказало, от чего надо ограничивать общество в Беларуси. Подробности озвучил заместитель министра информации Денис Езерский, пишет БелТА.
По его словам, Мининформации уполномочено вести список литературы, которая может нанести вред национальным интересам Беларуси. Денис Езерский уточнил, что в список включены 173 книги, из которых 99% популяризируют ЛГБТ*-повестку, нетрадиционные сексуальные отношения, жестокость и так далее.
Замминистра информации добавил, что это раскрученные европейские, американские, корейские авторы. Он обратил внимание, что на их сюжеты снимаются фильмы, которые есть и в интернете. Езерский заметил, что молодежь все это впитывает, добавив: еще со многим придется сталкиваться.
— Мы должны ограничивать, в том числе с помощью запретов, свое общество и молодежь от пагубного влияния, которое нацелено прежде всего на то, чтобы не было у нас продолжения, чтобы мы как можно быстрее исчезли и освободили место для тех, кто жаждет этого, — акцентировал внимание заместитель министра информации Беларуси.
Тем временем новый телеканал появился в Беларуси с 20 октября.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кого не хватает и кто нужен в Беларуси.
А еще с 2026 года в Беларуси новые санитарные нормы для жилых домов: аварию из-за прорванной канализации удалят за сутки, мусороприемные камеры будут мыть каждый месяц.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.