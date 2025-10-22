Ричмонд
Россияне определились с тремя главными направлениями для осеннего отдыха

Турция, Египет и Таиланд стали самыми популярными направлениями для осеннего отпуска среди россиян. Соответствующая информация следует из данных анализа бронирований сервиса пакетных туров Onlinetours.

Так, 33,1 процента россиян выбирают Турцию, путевки в Египет берут 23 процента отдыхающих, а Таиланд по популярности занял третье место — 12 процентов.

— Чуть меньше выбирали ОАЭ, на которых остановили выбор 10,8 процента российских туристов, — приводит данные сервиса РБК.

При этом отдых на турецкий курортах обойдется в 217 870 рублей, в Египте 231 тысячи рублей, а в Таиланде 245 тысяч рублей.

С 15 сентября власти Китая ввели для россиян безвизовый режим до 30 дней. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, во сколько обойдется отдых в КНР, а также выяснила лучшие места для посещения.

В попытке выспаться и избавиться от чувства усталости россияне начали бронировать специальные «сонные туры». Однако цена такого отдыха может быть на 25 процентов дороже, чем в обычном отеле. Так стоит ли переплачивать за эти услуги и насколько они важны для полноценного сна, «ВМ» узнавала у специалиста.