Россияне определились с тремя главными направлениями для осеннего отдыха

Турция, Египет и Таиланд стали самыми популярными направлениями для осеннего отпуска среди россиян. Соответствующая информация следует из данных анализа бронирований сервиса пакетных туров Onlinetours.
Так, 33,1 процента россиян выбирают Турцию, путевки в Египет берут 23 процента отдыхающих, а Таиланд по популярности занял третье место — 12 процентов.
— Чуть меньше выбирали ОАЭ, на которых остановили выбор 10,8 процента российских туристов, — приводит данные сервиса РБК.
При этом отдых на турецкий курортах обойдется в 217 870 рублей, в Египте 231 тысячи рублей, а в Таиланде 245 тысяч рублей.
