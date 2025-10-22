Россияне определились с тремя главными направлениями для осеннего отдыха

В попытке выспаться и избавиться от чувства усталости россияне начали бронировать специальные «сонные туры». Однако цена такого отдыха может быть на 25 процентов дороже, чем в обычном отеле. Так стоит ли переплачивать за эти услуги и насколько они важны для полноценного сна, «ВМ» узнавала у специалиста.