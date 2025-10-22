Загадочный объект рухнул на землю из космоса на глазах у австралийских шахтеров

Загадочный тлеющий объект рухнул на землю из космоса на глазах у шахтеров в австралийской пустыне Пилбара. Об этом сообщает таблоид Unilad.
По данным источника, крупный огненный шар упал в пустыне 18 октября. На месте падения шахтеры обнаружили оплавленную груду метала. Прибывшие правоохранители заявили, что упавший объект является космическим мусором.
Эксперты считают, что в Пилбаре рухнул топливный бак китайской ракеты «Цзелун», которую запустили в космос в сентябре. После отделения от ракеты бак кружил по орбите и вошел в атмосферу, но не сгорел в ней. По словам космического археолога Элиса Гормана, подобные объекты начинают падать все чаще, и им дали прозвище «космические шары», передает Unilad.
Ранее в Роскосмосе рассказали, что космический аппарат «Космос-482», который в 1972 году не достиг Венеры, сошел с орбиты и упал в Индийский океан.
До этого ученые раскрыли загадку темного вещества в Челябинском метеорите. Оказалось, что светлое вещество метеорита, упавшего в 2013 году, трансформировалось в темное из-за удара о поверхность Земли.