Загадочный объект рухнул на землю из космоса на глазах у австралийских шахтеров

Эксперты считают, что в Пилбаре рухнул топливный бак китайской ракеты «Цзелун», которую запустили в космос в сентябре. После отделения от ракеты бак кружил по орбите и вошел в атмосферу, но не сгорел в ней. По словам космического археолога Элиса Гормана, подобные объекты начинают падать все чаще, и им дали прозвище «космические шары», передает Unilad.