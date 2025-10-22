Выяснилось, что в Курской области подготовлен резервный план на случай атак ВСУ

Также в ведении региональных властей находятся мобильные теплоцентрали, готовые к немедленному применению при возникновении нужды. Хинштейн уточнил, что некоторое количество подобных установок в настоящее время переброшено в Белгородскую область для поддержки соседей, однако их можно оперативно вернуть обратно, если этого потребует ситуация.