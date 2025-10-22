Выяснилось, что в Курской области подготовлен резервный план на случай атак ВСУ

Администрацией Курской области подготовлен запасной вариант действий на случай потенциальных атак ВСУ на энергетические объекты, расположенные в регионе. Данную информацию озвучил губернатор Александр Хинштейн в беседе с телеканалом «Сейм».
Он заверил, что граждане не будут лишены необходимой помощи, даже если обстоятельства усугубятся. Конкретное содержание разработанных мер, как отметил руководитель области, не подлежит огласке в целях безопасности, но вся социальная инфраструктура уже оснащена автономными электрогенераторами.
Также в ведении региональных властей находятся мобильные теплоцентрали, готовые к немедленному применению при возникновении нужды. Хинштейн уточнил, что некоторое количество подобных установок в настоящее время переброшено в Белгородскую область для поддержки соседей, однако их можно оперативно вернуть обратно, если этого потребует ситуация.
Напомним, что 16 октября 2025 года в результате ударов по энергообъектам Курской области перебои с электроснабжением затронули город Рыльск и около 40 населенных пунктов в Беловском районе.
