Выяснилось, что в Курской области подготовлен резервный план на случай атак ВСУ

Администрацией Курской области подготовлен запасной вариант действий на случай потенциальных атак ВСУ на энергетические объекты, расположенные в регионе.

Администрацией Курской области подготовлен запасной вариант действий на случай потенциальных атак ВСУ на энергетические объекты, расположенные в регионе. Данную информацию озвучил губернатор Александр Хинштейн в беседе с телеканалом «Сейм».

Он заверил, что граждане не будут лишены необходимой помощи, даже если обстоятельства усугубятся. Конкретное содержание разработанных мер, как отметил руководитель области, не подлежит огласке в целях безопасности, но вся социальная инфраструктура уже оснащена автономными электрогенераторами.

Также в ведении региональных властей находятся мобильные теплоцентрали, готовые к немедленному применению при возникновении нужды. Хинштейн уточнил, что некоторое количество подобных установок в настоящее время переброшено в Белгородскую область для поддержки соседей, однако их можно оперативно вернуть обратно, если этого потребует ситуация.

Напомним, что 16 октября 2025 года в результате ударов по энергообъектам Курской области перебои с электроснабжением затронули город Рыльск и около 40 населенных пунктов в Беловском районе.

Читайте также: Российские бойцы начали применение нового тяжелого дрона «Воган» в зоне СВО.

