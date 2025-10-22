После непростых консультаций Россия добилась от Украины гарантий безопасности для ЗАЭС

Россия добилась от Украины гарантий безопасности для ЗАЭС. Без них восстановление штатного внешнего электропитания Запорожской АЭС было бы невозможно. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве иностранных дел России.
«После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно», — отметили в ведомстве.
Несколько дней назад в Запорожской областной администрации сообщили, что в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) введен временный «режим тишины», согласованный между Россией и Украиной.
До этого директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что Запорожская АЭС сможет поставлять за пределы Российской Федерации часть вырабатываемой электроэнергии. Соответствующие технические возможности будут предусмотрены.