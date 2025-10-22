Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После непростых консультаций Россия добилась от Украины гарантий безопасности для ЗАЭС

МИД РФ: Москве удалось добиться от Киева гарантий безопасности для ЗАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Россия добилась от Украины гарантий безопасности для ЗАЭС. Без них восстановление штатного внешнего электропитания Запорожской АЭС было бы невозможно. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве иностранных дел России.

«После длительных и непростых консультаций удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины, без которых восстановление поврежденной линии электропередачи было бы невозможно», — отметили в ведомстве.

Несколько дней назад в Запорожской областной администрации сообщили, что в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) введен временный «режим тишины», согласованный между Россией и Украиной.

До этого директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что Запорожская АЭС сможет поставлять за пределы Российской Федерации часть вырабатываемой электроэнергии. Соответствующие технические возможности будут предусмотрены.