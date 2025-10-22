Разработана технология для повышения качества нефтепродуктов для условий Арктики

Метод построения виртуальных анализаторов для повышения качества фракционного состава продуктов в ректификационных колоннах, технологических аппаратах для разделения смеси углеводородов на отдельные фракции с заданными свойствами позволит значительно повысить точность оценивания трудноизмеримых показателей качества нефтепродуктов и специальных фракций углеводородов. Такой подход особенно важен при работе с компонентами арктических топлив и основой буровых растворов, что крайне важно для задач освоения Арктики.