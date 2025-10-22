Ричмонд
Самолет премьер-министра Австралии совершил вынужденную посадку в США

Самолет премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в среду, 22 октября, совершил вынужденную посадку в Соединенных Штатах. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия офицера ВВС на борту. Об этом сообщает телеканал SBS.

— Самолет премьер-министра Энтони Альбанезе совершил аварийную посадку в США после инцидента, требующего медицинского вмешательства, с участием члена экипажа… Рейс из Вашингтона в Австралию приземлился в Сент-Луисе, штат Миссури, — говорится в материале.

Сейчас самолет проходит дозаправку и продолжит путь в Австралию.

18 сентября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его жена Мелания были вынуждены пересесть на другой вертолет по дороге в аэропорт Станстед в Лондоне из-за незначительной «гидравлической проблемы». Перед этим их воздушное судно совершило экстренную посадку.

Днем ранее самолет Boeing 747, на котором Дональд Трамп летел в Великобританию, едва не столкнулся с пассажирским бортом перевозчика Spirit Airlines в небе над Нью-Йорком. При этом оба воздушных судна изначально следовали на безопасном расстоянии друг от друга.

