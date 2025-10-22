Самолет премьер-министра Австралии совершил вынужденную посадку в США

18 сентября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его жена Мелания были вынуждены пересесть на другой вертолет по дороге в аэропорт Станстед в Лондоне из-за незначительной «гидравлической проблемы». Перед этим их воздушное судно совершило экстренную посадку.