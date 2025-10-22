Ричмонд
Ростовскую область накроет туман 22 октября

В Ростовской области в ближайшие часы обещают осадки.

Источник: Комсомольская правда

В некоторых районах Ростовской области в среду, 22 октября, синоптики прогнозируют туман. Местами — небольшой дождь. День будет пасмурным и прохладным.

Ветер — юго-западный и западный. Порывы составят от 5 до 10 метров в секунду. Как рассказали в донском МЧС со ссылкой на гидрометцентр, днем порывы достигнут 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от двух до семи градусов тепла, при прояснении возможен мороз до минус трех. Днем обещают от шести до 11 градусов тепла, по югу области столбик термометра покажет +14.

