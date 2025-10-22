В Уфе на уборку территорий зданий чиновников потратят 10 млн рублей

Хозяйственное управление, подведомственное управлению делами Главы Башкирии, объявило электронный аукцион на содержание прилегающих территорий к основным органам государственной власти республики. Максимальная цена контракта составляет 10,3 миллиона рублей, средства будут выделены из региональной казны.
Согласно документации, портале на портале госзакупок, подрядчик должен будет выполнить комплекс работ по содержанию территорий до конца этого года. В перечень обязанностей входит уход за зелеными насаждениями и газонами, поддержание чистоты дорожек, а также зимняя уборка от снега и наледи. Кроме того, потребуется наблюдать за состоянием ливневой канализации и регулярно проводить уборку случайного мусора.
Обслуживанию подлежат территории, прилегающие к зданиям правительства, парламента и Министерства здравоохранения республики.
Подведение итогов аукциона и определение исполнителя работ состоится через девять дней — 31 октября.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.