В Уфе на уборку территорий зданий чиновников потратят 10 млн рублей

Согласно документации, портале на портале госзакупок, подрядчик должен будет выполнить комплекс работ по содержанию территорий до конца этого года. В перечень обязанностей входит уход за зелеными насаждениями и газонами, поддержание чистоты дорожек, а также зимняя уборка от снега и наледи. Кроме того, потребуется наблюдать за состоянием ливневой канализации и регулярно проводить уборку случайного мусора.