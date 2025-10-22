В Японии поделились планами на отношения с Россией: в Токио хотят подписать долгожданный договор

В то же время Россия выразила надежду на улучшение отношений с Японией после назначения нового премьер-министра. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что избрание Санаэ Такаити, первой женщины на посту главы правительства Японии, стало значимым событием.