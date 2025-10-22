Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии поделились планами на отношения с Россией: в Токио хотят подписать долгожданный договор

Глава МИД Мотэги: Япония по-прежнему хочет заключить мирный договор с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Японии сохраняет курс на подписание мирного договора с Россией после урегулирования территориального спора. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Глава японской дипломатии отметил, что прогресс в переговорах пока отсутствует. Министр также подтвердил, что Токио продолжит поддерживать Украину и сохранять санкции против России.

В то же время Россия выразила надежду на улучшение отношений с Японией после назначения нового премьер-министра. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что избрание Санаэ Такаити, первой женщины на посту главы правительства Японии, стало значимым событием.

По словам сенатора, Москва рассчитывает на развитие сотрудничества, которое будет способствовать стабильности в регионе. Карасин добавил, что негативное влияние Евросоюза и НАТО на отношения двух стран должно остаться в прошлом.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше