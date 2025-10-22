В Японии поделились планами на отношения с Россией: в Токио хотят подписать долгожданный договор

Правительство Японии сохраняет курс на подписание мирного договора с Россией после урегулирования территориального спора. Об этом сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
Глава японской дипломатии отметил, что прогресс в переговорах пока отсутствует. Министр также подтвердил, что Токио продолжит поддерживать Украину и сохранять санкции против России.
В то же время Россия выразила надежду на улучшение отношений с Японией после назначения нового премьер-министра. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что избрание Санаэ Такаити, первой женщины на посту главы правительства Японии, стало значимым событием.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше