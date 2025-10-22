Уральские зоозащитники выпустили спасенного фламинго на волю у моря

— В заснеженном лесу он выживал, видимо, несколько дней. Весил чуть больше килограмма — так изголодался. Судя по покусанным окровавленным крыльям, отбивался от лис. А в ноге мы обнаружили дробь — за птицей гонялись и охотники, — рассказала «РГ» основательница центра Татьяна Голик во время визита корреспондента «РГ» к зоозащитникам в декабре 2025-го.
Выглядел Кеша тогда как испуганный нескладный подросток, но уже хорошо ел и шел на поправку, даже оперение розового цвета под крылышками появилось. О спасенном фламинго узнали во всей стране, Кешу окрестили «птицей счастья». Из зоопарков начали поступать просьбы передать им найденыша, но Татьяна задумала вернуть его в родные края — на юг Казахстана или России, где встречаются колонии фламинго.
— Такого прецедента в нашей стране еще не было. Конечно, кому-то покажется более простым решением отправить птицу в зоопарк, где его ждала спокойная и сытая жизнь в неволе. Но Кеша родился в дикой природе, рос среди сородичей и просто отстал от стаи при перелете. Сейчас он восстановил силы и способен жить на свободе, — объяснили свое решение в центре.
Зоозащитники доставили Кешу прямо к Черному морю, за три тысячи километров от приемного дома. Везли на своей машине, за свой счет и при финансовой поддержке благотворителей. Похвастаться розовым оперением путешественник пока не может — крылья фламинго приобретают этот оттенок к трехлетнему возрасту, но статью не уступает сородичам.
Возвращать после лечения питомцев в естественную среду обитания, если, конечно, они в состоянии адаптироваться и жить на воле, — одно из правил центра. За три года активисты спасли жизнь примерно сотне водоплавающих птиц, в основном лебедям, гусям и уткам. Впрочем, есть среди обитателей и более редкий на Урале гость — пеликан.
— Вы бы видели, как они радуются, когда выпускаешь их из клеток, — улетают, не оглядываясь, так наслаждаются свободой. Для нас каждый такой «выпускной» — тоже праздник, — призналась Татьяна.