В Омске задержали граждан Центральной Азии с метадоном и героином

Как установило следствие, подозреваемые прибыли в Россию в начале 2025 года. До переезда в Омск они проживали в Москве и Новосибирске. В регион они приехали специально для организации сети закладок, однако к моменту задержания уже превысили разрешенный 90-дневный срок пребывания и находились на территории страны незаконно.