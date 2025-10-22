В Омске задержали граждан Центральной Азии с метадоном и героином

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области пресекли деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, занимавшихся распространением запрещенных веществ через тайники-закладки.
На улице Бульвар Архитекторов были задержаны 18-летняя девушка (2007 г. р.) и 22-летний юноша (2003 г. р.). При личном досмотре у них изъяли свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила: общая масса изъятых наркотиков составила свыше 45 граммов метадона и около 2 граммов героина.
Как установило следствие, подозреваемые прибыли в Россию в начале 2025 года. До переезда в Омск они проживали в Москве и Новосибирске. В регион они приехали специально для организации сети закладок, однако к моменту задержания уже превысили разрешенный 90-дневный срок пребывания и находились на территории страны незаконно.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
По решению суда оба задержанных заключены под стражу. Расследование продолжается.
