Свердловская музкомедия пригласила зрителей на водевиль «Женитьбы гусара»

Сюжет классически «водевилен»: красавец-гусар Налимов желает взять в жены по уши влюбленную в него Лизаньку, но папаша-ростовщик требует компенсацию понесенных на воспитание дочери расходов. Денег у будущего зятя, разумеется, нет, но есть гусарская смекалка, напор и верные друзья. В результате виртуальных финансовых операций и ловкого перенаправления денежных потоков все участники получают желаемое. Когда сюжет известен, а реплики и мелодии зал подхватывает с любого места, перед авторами спектакля встает задача не погрязнуть в повторах и не увлечься излишними экспериментами, но при этом избавить зрителя от малейшего желания сравнивать.
И знаете, получилось. Творческий и семейный тандем Игоря Ладейщикова (режиссер-постановщик и автор сценографии) и Марии Виненковой (вокальный руководитель, автор вокальных аранжировок), подаривший городу не одну прекрасную постановку, создал абсолютно свой спектакль, оригинальный в каждой детали, полный юмора, не лишенный легкой эротики и неожиданных поворотов. Например, скромное жилище ростовщика Лоскуткова оформлено в духе Сикстинской капеллы, а украшает его картина Микеланджело (мы же помним: верить нельзя даже коню). Костюмы Нины Брагиной в буквальном смысле играют свою роль вместе с владельцами — глаз не оторвать от переодевающихся гусаров, от тактических маневров роскошной юбки мадам Кубыркиной и от роскошных собачьих «шкур» (20 метров ткани на каждую). Сам Лоскутков живет в сейфе, видит кинематографические сны, а зажигательный каскадный номер исполняет на дисках «Здоровье». Смешных находок, ловко обыгранных предметов и неожиданных мизансцен множество, и они цепко держат внимание.
Музыка в спектакле — отдельное наслаждение: группа «Изумруд» и квартет Платона Газелериди играют и танго, и шансон, и хард-рок, аранжировку мелодий Геннадия Гладкова сделал Евгений Ханчин. В этом музыкальном море как рыба в воде чувствует себя исполнитель роли Лоскуткова заслуженный артист России Павел Дралов, чья гротескная манера игры пришлась как нельзя кстати. Премьерный показ водевиля совпал с его днем рождения. Мало того, 40 лет назад, оканчивая институт, он уже играл Лоскуткова и вот встретился со своим персонажем снова. Может, оттого в их отношениях явно чувствуется что-то личное.
Спектакль о животворящей силе любви (даже если это любовь к деньгам, которая в финальной сцене возвращает к жизни почти покинувшего этот мир папеньку), как мы отмечали, появился в афише театра очень вовремя. Простоватый и наивный, но современный и неглупый, сделанный людьми, влюбленными в профессию, он подарит радость и согреет душу осенью, как греет руки чашка горячего чая.