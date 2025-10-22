Свердловская музкомедия пригласила зрителей на водевиль «Женитьбы гусара»

Первой премьерой 93-го сезона Свердловской музкомедии стал водевиль «Женитьбы гусара», и, кажется, лучше театр выдумать не мог, выбирая, когда и чем порадовать зрителя. Прелестный водевиль Николая Некрасова (да-да, того самого классика) собирал аншлаги в XIX веке, в XX-м его дополнили музыкой Геннадия Гладкова и стихами Юлия Кима. А в XXI веке, отметив свое 180-летие, он не утратил ни куража, ни актуальности. Дамы все так же трепещут, завидев бравого гусара, чья неподвижная нижняя челюсть ясно говорит об отсутствии чувств, и напрочь забывая, что верить нельзя ни ему, ни коню.