В Приморье возобновят международный кинофестиваль стран АТР

После трехлетнего перерыва в Приморье выделены средства на проведение кинофестиваля «Меридианы Тихого». Об этом на общественных слушаниях по бюджету сообщил глава региона Олег Кожемяко и анонсировал фильм открытия.

Источник: Российская газета

— Мы, безусловно, понимаем, насколько важен и нужен фестиваль для ценителей киноискусства, гостей и жителей Приморья. «Меридианы» представляют работы российских и зарубежных кинематографистов. Культура объединяет, она вне политики. Поэтому мы выделили средства, чтобы кинофестиваль состоялся. Его откроет фильм «Арсеньев» с участием Евгения Миронова, — заявил Олег Кожемяко.

Губернатор уточнил, что идея кинофорума, который проходил под девизом «Кино для всех, кино для каждого», останется прежней. Однако решено, что отныне «Меридианы» будут не ежегодными, а станут чередоваться с Тихоокеанским театральным фестивалем.

Напомним, 19-е «Меридианы Тихого» прогремели в 2022 году. В 2024-м была попытка возобновить фестиваль, но не нашлось средств. Команда фестиваля организовала несколько камерных мероприятий — фотовыставку об истории «Меридианов», презентацию фильма «Девять секунд», съемки которого проходили во Владивостоке.

Новость о возрождении кинофестиваля приморцы восприняли с воодушевлением. Ведь благодаря ему они повидали немало мировых знаменитостей — актеров и режиссеров. Во Владивосток приезжали Ким Ки Дук, Жерар Депардье, Катрин Денев, Венсан Перес, Пьер Ришар, Орнелла Мути, Миша Бартон и Лайза Минелли.

Американская актриса и певица, звезда культового фильма «Кабаре», приезжала сюда в 2011 году по приглашению своего друга Рока Бриннера — сына знаменитого голливудского актера Юла Бриннера, уроженца Владивостока. Один из призов «Меридианов» носит его имя, и Рок ежегодно вручал эту награду «за лучший кинодебют».