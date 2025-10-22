Ричмонд
Врач из Уфы назвала самый полезный для пищеварения фрукт

Инжир — богатейший источник клетчатки, он полезен для пищеварения и сердца.

Об этом журналисту портала UfaNovosti.ru сообщила главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат медицинских наук и главный внештатный специалист по общественному здоровью, муниципальным и корпоративным программам минздрава Башкирии Алиса Мамаева.

По словам доктора, клетчатка нужна для нормализации работы ЖКТ, предотвращения запоров и поддержания здоровой микрофлоры кишечника. Растворимая клетчатка помогает снижать уровень «плохого» холестерина. А калий, который есть в свежих плодах инжира, помогает регулировать артериальное давление, противодействуя натрию.

Кроме того, этот фрукт считается лидером по содержанию кальция, что полезно для плотности костной ткани.

Ранее «Башинформ» публиковал рекомендации врача-кардиолога, как правильно контролировать артериальное давление.