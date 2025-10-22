Врач из Уфы назвала самый полезный для пищеварения фрукт

По словам доктора, клетчатка нужна для нормализации работы ЖКТ, предотвращения запоров и поддержания здоровой микрофлоры кишечника. Растворимая клетчатка помогает снижать уровень «плохого» холестерина. А калий, который есть в свежих плодах инжира, помогает регулировать артериальное давление, противодействуя натрию.