Врач из Уфы назвала самый полезный для пищеварения фрукт

Об этом журналисту портала UfaNovosti.ru сообщила главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат медицинских наук и главный внештатный специалист по общественному здоровью, муниципальным и корпоративным программам минздрава Башкирии Алиса Мамаева.
По словам доктора, клетчатка нужна для нормализации работы ЖКТ, предотвращения запоров и поддержания здоровой микрофлоры кишечника. Растворимая клетчатка помогает снижать уровень «плохого» холестерина. А калий, который есть в свежих плодах инжира, помогает регулировать артериальное давление, противодействуя натрию.
Кроме того, этот фрукт считается лидером по содержанию кальция, что полезно для плотности костной ткани.
