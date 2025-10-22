Более 60 человек погибли в ДТП с участием четырех автомобилей в Уганде

63 человека погибли в аварии с участием четырех автомобилей в Уганде. Об этом в среду, 22 октября, сообщили в пресс-службе местной полиции.
В аварию попали UBF 614X, автобус Isuzu (Nile Star Coaches), CGO 5132AB 07 Toyota surf, UBK 647C Tata Lorry & UAM 045V и автобус Isuzu (Planet Company).
— Одновременно автобус Isuzu (UAM 045V), двигавшийся со встречного направления, также пытался обогнать Toyota Surf (CGO 5132AB 07). При этом оба автобуса столкнулись лоб в лоб во время маневров обгона. Один из водителей свернул в попытке избежать столкновения, но это привело к лобовому и боковому столкновению, вызвав цепную реакцию, — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции выразили соболезнования семьям погибших.
21 октября трое человек погибли и еще трое пострадали при столкновении четырех автомобилей на 769-м километре федеральной трассы «Кавказ» в Дагестане. Авария произошла около 9:00 в Кизилюртовском районе.
В тот же день семь легковых автомобилей, два грузовика и автобус столкнулись в Волгоградской области. ДТП произошло на 3-м километре автодороги Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба.