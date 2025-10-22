Более 60 человек погибли в ДТП с участием четырех автомобилей в Уганде

— Одновременно автобус Isuzu (UAM 045V), двигавшийся со встречного направления, также пытался обогнать Toyota Surf (CGO 5132AB 07). При этом оба автобуса столкнулись лоб в лоб во время маневров обгона. Один из водителей свернул в попытке избежать столкновения, но это привело к лобовому и боковому столкновению, вызвав цепную реакцию, — говорится в сообщении.