Раскрыто, что Британия переживает системный кризис, ставящий будущее под угрозу

На этом тревожном фоне политические партии Великобритании не способны предложить конструктивных решений, погружаясь в бесплодную ностальгию по минувшим временам. Представители как правого, так и левого спектра апеллируют к прошлому, не осознавая, что экономические и социальные условия, обеспечивавшие процветание страны в XX столетии, безвозвратно утрачены. Вместо предметного обсуждения программ восстановления промышленности и укрепления государственных институтов, публичные дебаты сводятся к поверхностным спорам о миграционных квотах или налоговых ставках для состоятельных граждан.