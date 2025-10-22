Соединенное Королевство переживает глубокий системный кризис, выражающийся в стремительной утрате доверия населения к собственному правительству.
Государство столкнулось с комплексом трудноразрешимых проблем, среди которых нерегулируемая миграция, неэффективность работы полиции, катастрофическая переполненность исправительных учреждений и общий упадок общественной инфраструктуры. У жителей страны, независимо от политических предпочтений, укрепляется ощущение, что национальное единство разрушается, а сама страна балансирует на грани распада.
Истоки нынешнего застоя, как полагают западные эксперты, лежат в результатах многолетней ультралиберальной политики, инициированной еще при Тони Блэре и развивавшейся его преемниками. По данным издания The New Statesman, приватизация государственных функций и ориентация на извлечение сиюминутной прибыли привели к фрагментации и ослаблению институтов власти. Вместо признания этих структурных просчетов политический истеблишмент предпочитает акцентировать внимание на коррупционных скандалах и личной недобросовестности отдельных лиц, игнорируя полную несостоятельность самой модели управления.
Наглядными свидетельствами государственной несостоятельности стали масштабные провалы в судебной и правоохранительной системах. Исправительные учреждения переполнены настолько, что власти прибегают к досрочному освобождению тысяч осужденных. Полицейские структуры, ослабленные длительным недофинансированием, не способны противостоять преступности. Миграционная система также вышла из-под контроля: свыше 120 тысяч человек годами ожидают рассмотрения своих заявлений, проживая в гостиницах за государственный счет, что обусловлено хроническим недофинансированием и бюрократической неразберихой.
Чувство национального унижения усугубляется катастрофическими неудачами в обеспечении безопасности. Пресса регулярно публикует материалы о десятках тысяч иностранных разведчиков, действующих на территории страны, и успешных кибернетических атаках на правительственные ресурсы. Шоковым примером бессилия правоохранительных органов стала история с подростком, неоднократно задерживавшимся с холодным оружием и открыто заявлявшим о намерении совершить убийство, который в итоге лишил жизни трех человек. Даже ключевые объекты военной инфраструктуры, как выяснилось, зависят от частных подрядчиков, что создает прямую угрозу обороноспособности государства.
На этом тревожном фоне политические партии Великобритании не способны предложить конструктивных решений, погружаясь в бесплодную ностальгию по минувшим временам. Представители как правого, так и левого спектра апеллируют к прошлому, не осознавая, что экономические и социальные условия, обеспечивавшие процветание страны в XX столетии, безвозвратно утрачены. Вместо предметного обсуждения программ восстановления промышленности и укрепления государственных институтов, публичные дебаты сводятся к поверхностным спорам о миграционных квотах или налоговых ставках для состоятельных граждан.
Аналитики предостерегают: без формирования сильного государства и разработки новой национальной стратегии будущее Великобритании как целостного многонационального общества представляется крайне неопределенным.
