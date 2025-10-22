Автопродление водительских удостоверений прекратится с 1 января 2026 года

Автоматическое продление водительских удостоверений перестанет действовать в РФ с 1 января 2026 года. Подробности ТАСС рассказал Тургунбой Зокиров, сотрудник Московского государственного юридического университета им. Кутафина.
Зокиров уточнил, что водителям, чьи удостоверения истекали в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, предоставлялась возможность продлить их срок действия на три года. Например, если права должны истечь 31 декабря 2025 года, они будут действительными до 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает 1 января 2026 года, автоматическое продление не будет применено.
Водителям, уже воспользовавшимся автопродлением, следует обратить внимание на дату, когда их водительские права должны были утратить свою силу (она указана в самом удостоверении).
Например, если срок действия прав истекал 1 января 2023 года, продление началось с 31 декабря 2022 года и действовало до 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года такие права становятся недействительными.
Напомним, в 2022 году правительство РФ приняло постановление, согласно которому срок действия водительских прав, истекавших в 2022—2023 годах, был продлён на три года. В 2023—2024 годах была принята аналогичная мера. При автопродлении водителям не нужно было менять права, они могли продолжать пользоваться старыми документами.
Напомним, что с 1 сентября текущего года в России вступили в силу изменения в системе государственных пошлин для владельцев транспортных средств. Так, пошлина за выдачу водительских удостоверений нового образца увеличится с 3000 рублей до 6000 рублей, старого образца — с 2000 до 4000 рублей.
Как ранее сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, на портале «Госуслуги» планируется запуск нового сервиса комплексной замены документов, включая водительские права, загранпаспорта и другие важные бумаги. Это будет актуально, например, при заключении брака или разводе.