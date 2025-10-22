Автопродление водительских удостоверений прекратится с 1 января 2026 года

Зокиров уточнил, что водителям, чьи удостоверения истекали в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, предоставлялась возможность продлить их срок действия на три года. Например, если права должны истечь 31 декабря 2025 года, они будут действительными до 30 декабря 2028 года. Но если срок действия прав истекает 1 января 2026 года, автоматическое продление не будет применено.