Певица Слава призналась, что сильно устала

Артистка появилась на светском мероприятии и рассказала, что в последнее время её мало, что радует из-за усталости. Не впечатляют даже стриптизеры. Для тех, кто не знает, Слава рассталась с мужем Анатолием Данилицким и из-за этого в том числе переживает не лучшие времена. Она даже выставила на продажу элитную квартиру.

