В Измаиле Одесской области повреждены портовая и энергетическая инфраструктура

В Измаиле Одесской области взрывы повредили энергетическую и портовую инфраструктуру. Об этом сообщила Измаильская районная городская администрация. Ночью украинский телеканал «Общественное» передавал о взрывах в городе.
«В городе Измаил была повреждена энергетическая и портовая инфраструктура», — говорится в Telegram-канале местной администрации.
По словам местных властей, в городе нет света, но специалисты уже восстанавливают подачу электричества.
Ранее РИА Новости рассказало, что жители Одессы опасаются репрессий и усиления контроля после назначения Сергея Лысака главой Одесской городской военной администрации. Так считает местная жительница.
Она сказала агентству, что люди возмущены и напуганы, даже те, кто раньше молчал. По её словам, теперь начнутся репрессии. Большое количество жителей бояться усиления проверок и преследований.