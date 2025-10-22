В Калининграде утилизируют брошенные жителями автомобили

За последнее время специалисты обследовали 128 транспортных средств, из которых 123 признаны бесхозными. Ещё пять автомобилей исключили из списка, так как они находились в удовлетворительном состоянии — имели целые стёкла, кузовные элементы и закрытый доступ в салон.
После уведомлений 73 владельца самостоятельно вывезли свои машины, однако 31 автомобиль пришлось отправить на утилизацию. В администрации отметили, что такая работа позволяет не только освобождать дворы, но и улучшать безопасность и внешний облик города.
Информация обо всех брошенных транспортных средствах размещается на официальном сайте администрации города и в газете «Гражданин». Там можно узнать адреса специализированных стоянок, стоимость перемещения и хранения автомобилей, а также сроки их содержания.
Если владелец обнаружил своё транспортное средство в списке, он может вернуть его до вынесения судебного решения о признании автомобиля бесхозным. Для этого необходимо обратиться в комитет муниципального имущества и земельных ресурсов, подав заявление и документы, подтверждающие право собственности. Заявку рассматривают в течение пяти рабочих дней.
После положительного решения автомобиль нужно забрать со спецстоянки в течение одного рабочего дня, оплатив расходы на его эвакуацию и хранение. В противном случае машина подлежит передаче в собственность города.