В Калининграде утилизируют брошенные жителями автомобили

За последнее время специалисты обследовали 128 транспортных средств, из которых 123 признаны бесхозными. Ещё пять автомобилей исключили из списка, так как они находились в удовлетворительном состоянии — имели целые стёкла, кузовные элементы и закрытый доступ в салон.