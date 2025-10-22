ВС РФ нанесли массированный удар по Украине «Геранями-2» и «Кинжалами»

Помимо этого, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что целями ночных ударов по Киеву и другим регионам Украины стали ГЭС и ТЭЦ. Он отметил, что энергообъекты в стране не защищены, а отопительный сезон находится под вопросом, так как газовую систему почти «выбили», передает RT.