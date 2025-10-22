ВС РФ нанесли массированный удар по Украине «Геранями-2» и «Кинжалами»

Российская армия нанесла ночью 22 октября массированный удар по украинским военным объектам беспилотниками «Герань-2» и ракетами «Кинжал». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, повреждения получила подстанция в Измаиле, в городе перебои с электричеством. Также повреждена портовая инфраструктура.
Взрывы были слышны в Днепропетровске, Днепродзержинске и Павлограде Днепропетровской области, а также в Каменском.
Местные СМИ заявили об ударе по объекту инфраструктуры в Запорожье, а в Полтавской области повреждения получили объекты предприятий нефтегазовой промышленности, уточняет Telegram-канал.
Помимо этого, народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что целями ночных ударов по Киеву и другим регионам Украины стали ГЭС и ТЭЦ. Он отметил, что энергообъекты в стране не защищены, а отопительный сезон находится под вопросом, так как газовую систему почти «выбили», передает RT.
В начале месяца ВС РФ также нанесли масштабный удар по энергетике Украины. Российские войска задействовали около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и 2 «Кинжала».