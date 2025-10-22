Свобода на воде: история женщины, которая подарила Ташкенту сап-культуру

Но мало кто знает, что этот тренд начался с одной женщины — инструктора и организатора сап-фестивалей Динары Ахуновой, чья история для многих стала вдохновением.
Первые шаги и влюблённость в свободу.
Лето 2022 года стало для Динары точкой отсчёта. Она впервые встала на сап-доску и прочувствовала ту самую свободу, за которую теперь так любят этот спорт. Робкие попытки удержать баланс, новые ощущения, свежий ветер, вода под ногами — этот опыт был настолько ярким, что захотелось им делиться с окружающими.
До этого Динара уже активно занималась бегом, плаванием и велосипедом, но сап-бординг открыл для неё новый уровень физического и внутреннего развития. Очень быстро он превратился из эксперимента в страсть.
«Это были невероятные эмоции и ощущение свободы перемещения по воде. Робкие попытки встать во весь рост, поиск баланса и новое чувствование своего тела на нестабильной поверхности. Это был яркий, запоминающийся опыт», — вспоминает Динара.
От идеи до комьюнити.
Вдохновившись сап-фестивалем в Санкт-Петербурге, Динара решила организовать нечто подобное в Ташкенте. Поддержал идею чемпион Узбекистана по гребле Алексей Мочалов. Всё пришлось начинать с нуля — не было ни готовых решений, ни поддержки. Но энтузиазм и вера сделали своё дело: в 2023 году прошёл первый костюмированный сап-фестиваль, который сегодня превратился в ожидаемое городское событие.
Без поддержки спонсоров ничего бы не получилось — Динара обратилась к бизнесу, предложив не деньги, а партнёрство: призы, эко-продукция, услуги. Так сформировался призовой фонд, а фестиваль стал ярким праздником для всех участников.
После первого успеха появилось сообщество «Сап тусовка» — телеграм-чат, где сегодня более 150 человек. Это не просто подписчики — это живое комьюнити, где можно взять сап в аренду, получить совет, поделиться эмоциями и, конечно, вместе кататься.
Второй фестиваль — новые вызовы.
В сентябре 2025 года прошёл второй сап-фестиваль. На этот раз стояла задача привлечь внимание к событию без крупных затрат на рекламу. Помогли медиапартнёры, а основной драйвер — сарафанное радио и энергия участников. Несмотря на то, что некоторые узнали о фестивале уже после его завершения, мероприятие стало настоящим праздником: улыбки, восторженные отзывы и желание повторять — вот главная награда для команды.
Сапбординг — не только спорт, но и сообщество поддержки.
Сап-культура в Узбекистане возможна только при поддержке государства и бизнеса, считает Динара. Массовые мероприятия — это не только про спорт, но и про популяризацию водных активностей, вовлечение молодёжи, формирование новых традиций и даже туризма.
Особое место в комьюнити занимают женщины — сильные, смелые, открытые к переменам. Многие говорят, что сап помогает им поверить в себя, отпустить тревоги и найти внутреннюю опору. Динара создала пространство, где не важно соревноваться — важно расти, учиться слушать себя и быть в гармонии с водой, телом и миром.
«Наше комьюнити — это живые люди, которые катаются с нами весь сезон, в городе и за его пределами. У нас можно взять сап в аренду, задать вопросы о выборе и ремонте, просто поделиться впечатлениями. Мы все влюблены в этот вид отдыха и спорта», — отметила Динара.
Йога и сап — идеальное сочетание.
Йога — ещё одна важная часть жизни Динары. Она практикует с 2016 года и является инструктором по нескольким направлениям: хатха-, инь-, аэро- и сап-йоге. Её утро начинается в студии DoYoga, где царит особая атмосфера уединения и свежести.
Йога, по словам Динары, помогает держать баланс на сапе, развивает осознанность, контроль над телом и внутреннее спокойствие. Сап-бординг становится продолжением этой практики: это путь к себе, гармонии с природой и свободе.
Будущее сап-культуры в Ташкенте.
Динара Ахунова продолжает объединять вокруг себя людей, влюблённых в воду, спорт и гармонию. Она уверена: сап — это не только про физическую форму, но и про умение радоваться жизни, принимать себя и открываться миру. Каждый может попробовать — неважно, есть ли опыт и сила, главное — желание стать ближе к природе и к себе.
Сап-тусовка Ташкента ждёт новых участников, новых фестивалей и новых открытий. Всё только начинается — и впереди обязательно будут новые истории, эмоции и вдохновение!