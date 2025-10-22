Свобода на воде: история женщины, которая подарила Ташкенту сап-культуру

«Наше комьюнити — это живые люди, которые катаются с нами весь сезон, в городе и за его пределами. У нас можно взять сап в аренду, задать вопросы о выборе и ремонте, просто поделиться впечатлениями. Мы все влюблены в этот вид отдыха и спорта», — отметила Динара.