Рынок недвижимости в Узбекистане: осенью сделки и цены пошли в рост

В третьем квартале 2025 года по стране было зарегистрировано 75,5 тысячи сделок купли-продажи жилья. Рост составил 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и 11% — относительно второго квартала текущего года. Таким образом, интерес к недвижимости продолжает расти.
Вторичный и первичный рынок: что дорожает, что дешевеет.
Средние цены на вторичном рынке жилья в сентябре по республике выросли на 0,6%. В годовом выражении (сентябрь к сентябрю) рост составил 4,6% за 1 кв.м.
В Ташкенте на вторичном рынке цены за месяц также подросли на 0,6%, однако относительно сентября прошлого года зафиксировано снижение на 1,7%. Больше всего жилье подешевело в Яшнабадском, Мирзо-Улугбекском и Чиланзарском районах — здесь среднее снижение достигло 4,3%.
На первичном рынке ситуация иная: за сентябрь цены выросли сразу на 3%. Лидеры роста — Мирабадский, Бектемирский и Яккасарайский районы столицы, где средний прирост составил 5,8%.
Аренда: где дороже всего снимать жилье.
В сентябре средняя арендная ставка в Ташкенте составила $8,5 за 1 кв.м. Самые высокие цены сохраняются в центральных районах — Мирабадском, Шайхантахурском и Яккасарайском, где средний уровень аренды держится на отметке $10,6 за «квадрат».
Относительно сентября 2024 года аренда подорожала на 1,4%. Наибольший скачок цен зафиксирован в Юнусабадском, Алмазарском и Мирабадском районах (в среднем на 4,4%).