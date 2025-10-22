Рынок недвижимости в Узбекистане: осенью сделки и цены пошли в рост

Vaib.uz (Узбекистан. 22 октября). Согласно свежему отчету Центра экономических исследований и реформ, сентябрь 2025 года стал для рынка жилья в Узбекистане временем активности. Всего за месяц по республике было заключено 24,2 тысячи сделок купли-продажи недвижимости — это на 13,7% больше, чем в сентябре прошлого года.