«Сокрытая выручка на сумму 135,6 миллиона рублей». МНС обнародовало данные по выплатам заработной платы «в конвертах» в Беларуси

В адрес субъектов хозяйствования за период с января по сентябрь 2025 года было направлено более 54 уведомлений и сообщений, в которых предлагалось добровольно устранить нарушения или же предоставить соответствующие пояснения. В пресс-службе добавили, что сумма подлежащего доплате в бюджет подоходного налога с физлиц по указанным мероприятиям составила 45,9 миллиона рублей.