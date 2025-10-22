«Сокрытая выручка на сумму 135,6 миллиона рублей». МНС обнародовало данные по выплатам заработной платы «в конвертах» в Беларуси

МНС раскрыло реальные данные по выплатам зарплат «в конвертах» в Беларуси. Подробности привели в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.
В ведомстве уточнили, что в 2025 году сотрудниками налоговых органов была продолжена работа, связанная с выявлением сокрытых доходов от налогообложений и используемых в качестве источников зарплаты «в конвертах».
В МНС обратили внимание, что по-прежнему основным способом формирования источника заработной платы «в конвертах» остается сокрытие наличной выручки от налогообложения. По данным пресс-службы, за девять месяцев 2025 года в момент проверки налоговыми органами была установлена сокрытая выручка от налогообложения субъектами хозяйствования на сумму 135,6 миллиона рублей.
В адрес субъектов хозяйствования за период с января по сентябрь 2025 года было направлено более 54 уведомлений и сообщений, в которых предлагалось добровольно устранить нарушения или же предоставить соответствующие пояснения. В пресс-службе добавили, что сумма подлежащего доплате в бюджет подоходного налога с физлиц по указанным мероприятиям составила 45,9 миллиона рублей.
«По результатам проверок, проведенных налоговыми органами, установлено 702 факта неуплаты подоходного налога и предъявлено к уплате 117,9 миллиона рублей подоходного налога с физических лиц», — уточнили в Министерстве по налогам и сборам.
