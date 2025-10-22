«Прощалась с жизнью»: Симоньян рассказала, как жила в больнице с Кеосаяном

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как жила в больнице со своим мужем Тиграном Кеосаяном, когда он впал в кому. Она уточнила, что провела рядом с ним сорок дней, не отходя от палаты.
— А вот что жила первые сорок дней с Тиграном в больнице, когда он впал в кому, — это правда, — призналась она.
По словам журналистки, именно в тот период она почувствовала, что прощается с жизнью, из-за чего у нее стремительно развилась онкология. Симоньян предупредила, что подобный стресс может привести к серьезным последствиям, и посоветовала никому не повторять ее ошибки. Она подчеркнула, что всего за месяц до болезни проходила полное обследование, которое не выявило никаких отклонений.
Кроме того, Симоньян впервые рассказала, как узнала о диагнозе. Она призналась в своем Telegram-канале, что не подозревала о болезни до июля, а 1 сентября пришла к врачам проверить межреберную невралгию. Там ей сообщили, что причиной боли оказался рак.
Маргарита Симоньян 22 сентября рассказала о том, что сейчас проходит лечение от рака. Она призналась, что была бы рада сообщить, что у нее все хорошо, но отметила, что старается никогда не врать.