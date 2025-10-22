«Прощалась с жизнью»: Симоньян рассказала, как жила в больнице с Кеосаяном

По словам журналистки, именно в тот период она почувствовала, что прощается с жизнью, из-за чего у нее стремительно развилась онкология. Симоньян предупредила, что подобный стресс может привести к серьезным последствиям, и посоветовала никому не повторять ее ошибки. Она подчеркнула, что всего за месяц до болезни проходила полное обследование, которое не выявило никаких отклонений.