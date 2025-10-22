Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что газовая система Украины почти полностью разрушена. По его словам, страна не была готова к таким последствиям, поэтому отопительный сезон этой зимой находится под угрозой.
Гончаренко* иронично отметил в Telegram-канале, что лично его согревает мысль о главаре киевского режима Владимире Зеленском, и выразил надежду, что граждане разделяют его чувства.
Российские войска ранее нанесли удар по объектам газовой инфраструктуры Украины. В Минобороны РФ пояснили, что атака с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал», высокоточных средств большой дальности и ударных дронов стала ответом на террористические действия Киева против гражданских объектов России.
* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.