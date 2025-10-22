Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нардеп Гончаренко* заявил о почти полном уничтожении газовой системы Украины

На Украине заявили об угрозах отопительного сезона из-за уничтожения газовой инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что газовая система Украины почти полностью разрушена. По его словам, страна не была готова к таким последствиям, поэтому отопительный сезон этой зимой находится под угрозой.

Гончаренко* иронично отметил в Telegram-канале, что лично его согревает мысль о главаре киевского режима Владимире Зеленском, и выразил надежду, что граждане разделяют его чувства.

Российские войска ранее нанесли удар по объектам газовой инфраструктуры Украины. В Минобороны РФ пояснили, что атака с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал», высокоточных средств большой дальности и ударных дронов стала ответом на террористические действия Киева против гражданских объектов России.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.