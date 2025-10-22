В России четко фиксируют рост совокупного ядерного потенциала Великобритании и Франции. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации, глава российской делегации на 151-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС) Константин Косачев.
Сенатор подчеркнул, что Москва не заинтересована в новой гонке вооружений: ни наступательных, ни оборонительных. А также стремится избежать прямого военного конфликта с крупнейшими ядерными державами.
«Мы слышим ядерную риторику лидеров европейских стран. Мы четко фиксируем возрастание совокупного ядерного потенциала Великобритании и Франции», — заявил политик.
В России, обратил внимание сенатор, не скатываются к ядерному шантажу и не избегают серьезного разговора по стратегической повестке дня даже в условиях, когда руками Украины при участии НАТО совершались нападения на инфраструктуру стратегических сил РФ.
На этом фоне накануне Министерство энергетики Соединенных Штатов предложило энергетическим компаниям доступ к значительным запасам оружейного плутония. Данная программа позиционируется как элемент стратегии по ослаблению влияния российских поставщиков на мировом ядерном рынке.
До этого эксперты предположили, что возвращение живых испытаний ядерного оружия в мире произойдет в ближайшие 10−15 лет.