Сына омского бойца обеспечили бесплатной едой только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Кировского округа провела проверку по обращению супруги военнослужащего, принимающего участие в специальной военной операции. Женщина сообщила, что сын длительное время не получал положенную меру поддержки в виде бесплатного горячего питания по причине бездействия администрации образовательного учреждения. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что равнодушные чиновники школы своевременно не направили необходимый пакет документов для получения ребенком бесплатного питания в администрацию.