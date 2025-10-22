Сына омского бойца обеспечили бесплатной едой только после вмешательства прокуратуры

Только после вмешательства прокуратуры администрация одной из омских школ в Кировском округе обеспечила мальчика положенным ему бесплатным питанием. О победе над равнодушием омских чиновников образования, сообщил сегодня, 22 октября, телеграм-канал «Прокуратура Омской области».
Прокуратура Кировского округа провела проверку по обращению супруги военнослужащего, принимающего участие в специальной военной операции. Женщина сообщила, что сын длительное время не получал положенную меру поддержки в виде бесплатного горячего питания по причине бездействия администрации образовательного учреждения. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что равнодушные чиновники школы своевременно не направили необходимый пакет документов для получения ребенком бесплатного питания в администрацию.
Прокуратура сделала соответствующее внушение директору образовательного учреждения, после чего ребенку бойца была назначено льготное питание. Дальнейший вопрос денежной компенсации питания обучающемуся взят прокуратурой на особый контроль, отметили в ведомстве.