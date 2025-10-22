Ричмонд
В Омске сдали 14-этажку с футбольной площадкой на крыше

Новый жилой дом на улице Вокзальная построен за два года и уже готов к заселению.

Источник: Комсомольская правда

В Омске завершено строительство современного 14-этажного жилого дома на улице Вокзальная. Особенность новостройки — спортивная инфраструктура на крыше: здесь разместили не только детскую, но и полноценную футбольную площадку.

Застройщиком выступило омское ООО «Трест № 4». По данным Госстройнадзора Омской области, в ходе финальной проверки от 14 октября 2025 года нарушений проектной документации не выявлено, и компании выдано заключение о соответствии здания всем требованиям. Дом строился с июля 2023 года.

Новостройка общей жилой площадью 12 000 кв. м включает 243 квартиры и подземную автостоянку на 37 машиномест. Согласно данным портала «Этажи», стоимость жилья варьируется от 6 млн рублей за однокомнатную квартиру (42 кв. м) до 8,9 млн рублей за трёхкомнатную (69,2 кв. м).

«Трест № 4» — местная строительная компания, учредителями которой являются Виктор Низкошапко, Борис Кардаев, Александр Вавилин, Тамара Пономаренко и Светлана Филиппова. По итогам 2024 года её выручка составила 2,8 млн рублей.

Новоселье в доме с необычной «спортивной» крышей уже ждут первые дольщики — объект полностью готов к передаче ключей и заселению.

