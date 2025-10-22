Освещение — только внешнее, с улицы: Где в Кишиневе не будет электроэнергии — публикуем адреса

Жители Буюкан останутся сегодня без электричества.
Поставщик услуги сообщил о временных отключениях.
Света не будет по следующим адресам:
К. Стере, 999, И. Раду, 23−27, 27A, 27B, 29A, 24, 24E, И. Крянгэ, 39/2, 43A, 45, 45/3, 45/5, 47/1, П. Чайковского, 1−3, 3A, 9−29, 6−20, 20A, 24−26, 30, В. Белинского, 3−25, 59, 10, 24−30, 999, 9999 — с 09:00 до 16:30.
Конституции, 8, 8/1, И. Крянгэ, 49/1, Площадь объединения княжеств, 1, 1/26, Ш. Лукиан, 1 — с 09:10 до 16:30.
Алба-Юлия, 5, А. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — с 09:00 до 17:00.
