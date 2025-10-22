Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени снесут рынок ради расширения дороги. Эксклюзив

В Тюмени ради расширения улицы Николая Чаплина планируют снести рынок «Южный». Как сообщили URA.RU в городской администрации, сроки реконструкции дороги и демонтажа площадки неизвестны.

В Тюмени ради расширения улицы Николая Чаплина планируют снести рынок «Южный». Как сообщили URA.RU в городской администрации, сроки реконструкции дороги и демонтажа площадки неизвестны.

Читать далее.