Скончался первый редактор челябинской «Губернии» Александр Васин

ЧЕЛЯБИНСК, 22 октября, ФедералПресс. На 80-м году жизни скончался старейший журналист Челябинской области Александр Васин, занимавший должность первого общественного редактора газеты «Губерния». Прощание с заслуженным работником культуры РФ состоится 23 октября в Коркино.

Источник: РИА "Новости"

«Не стало Александра Михайловича, почти тридцать лет возглавлявшего редакцию “Горняцкой правды”. Коркинская “Горнячка” и Александр Васин практически стали синонимами. Интеллигентный, корректный и справедливый — таким он запомнился тем, с кем работал. Вместе с Иваном Ряполовым он стал инициатором выпуска “Губернии” и ее первым общественным редактором», — цитирует «Губерния» нынешнего редактора газеты Елену Васильеву.

Александр Михайлович почти тридцать лет возглавлял редакцию «Горняцкой правды» в Коркино и стал одним из инициаторов создания регионального издания «Губерния» в 2001 году. Под его руководством газета развивалась как ассоциация городских и районных изданий, уделяя 80% контента местным новостям. За годы профессиональной деятельности Васин был удостоен звания почетного гражданина Коркинского муниципального округа и множества областных наград.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что умер заместитель министра культуры Челябинской области Павел Ярославцев.