В нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений энергии

Аналогичная ситуация наблюдается и в Сумской области, где, как сообщила энергетическая компания «Сумыоблэнерго», также введены аварийные отключения электроэнергии. Позднее региональные энергетические компании объявили о введении аварийных отключений света в Житомирской и Черкасской областях.