В нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений энергии

В Полтавской области Украины введены графики аварийных отключений электроэнергии, информирует компания «Полтаваоблэнерго».
Как указано в сообщении на Telegram-канале компании, по распоряжению «Укрэнерго» с 22 октября началась реализация четырех очередей графиков отключений.
Аналогичная ситуация наблюдается и в Сумской области, где, как сообщила энергетическая компания «Сумыоблэнерго», также введены аварийные отключения электроэнергии. Позднее региональные энергетические компании объявили о введении аварийных отключений света в Житомирской и Черкасской областях.
Ранее власти Украины предупредили население о неизбежных отключениях электроэнергии в стране. Также граждан призвали готовиться к длительным периодам без света.