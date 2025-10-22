Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В нескольких областях Украины ввели графики аварийных отключений энергии

Аварийные отключения света ввели в Полтавской и Сумской областях Украины.

Источник: Аргументы и факты

В Полтавской области Украины введены графики аварийных отключений электроэнергии, информирует компания «Полтаваоблэнерго».

Как указано в сообщении на Telegram-канале компании, по распоряжению «Укрэнерго» с 22 октября началась реализация четырех очередей графиков отключений.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Сумской области, где, как сообщила энергетическая компания «Сумыоблэнерго», также введены аварийные отключения электроэнергии. Позднее региональные энергетические компании объявили о введении аварийных отключений света в Житомирской и Черкасской областях.

Ранее власти Украины предупредили население о неизбежных отключениях электроэнергии в стране. Также граждан призвали готовиться к длительным периодам без света.