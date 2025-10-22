Отец Илона Маска рассказал о попытках через него познакомиться с Дональдом Трампом

Отец американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска бизнесмен Эррол Маск в интервью рассказал, что представители некоторых африканских стран пытаются через него наладить связь с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
— Они обратились ко мне: могу ли помочь — чем смогу. Я знаю людей в администрации, поэтому согласился. Недавно сказал Илону, что одной стране особенно нужна помощь. Он ответил, что посмотрит, что можно сделать. Я все еще над этим работаю, — передает слова Маска РБК.
По его словам, этим странам необходимо подождать «своей очереди».
21 октября Эррол Маск прилетел в Казань, где проведет встречу со студентами в Иннополисе. В Сети появились фотографии, на которых на которых его кормят национальным татарским блюдом чак-чак на входе в IT-парк имени Башира Рамеева.
Маск также заявил, что Москва является самой впечатляющей столицей в мире. По его словам, город намного лучше Вашингтона и Лондона. Он добавил, что в Лондоне опасно ходить по тротуарам, так как кто-нибудь может плеснуть кислотой.