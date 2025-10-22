Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 145

Число отравившихся готовой едой в сети магазинов «Николаевский» в Улан-Удэ возросло до 145. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор по Бурятии сообщает ТАСС.
«По состоянию на утро 22 октября зарегистрировано 145 случаев, из них 79 детей. Госпитализировано 76 человек, из них 47 детей», — сообщили в ведомстве.
Накануне сообщалось о 121 отравившимся в бурятской столице. Госпитализированы 67 человек, из которых 40 — дети.
Массовое отравление в Бурятии произошло в воскресенье, 19 октября. Прокуратура Бурятии сообщила об организованной проверке. Роспотребнадзор обнаружил нарушения в цеху, продукция которого привела к отравлению.
После этого министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова провела очередной оперативный штаб и обход по инфекционной больнице в связи со вспышкой острой кишечной инфекции и сальмонеллезом.