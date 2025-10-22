Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники ВСУ разрушили 131 квартиру в Батайске

Массированная атака украинских беспилотников была совершена на Ростовскую область. Под удар попал город Батайск. Об этом сообщает мэр города Валентина Кукина. В результате вражеской атаки повреждена 131 квартира.

Массированная атака украинских беспилотников была совершена на Ростовскую область. Под удар попал город Батайск. Об этом сообщает мэр города Валентина Кукина. В результате вражеской атаки повреждена 131 квартира.

Читать далее.