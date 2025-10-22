Стала известна цена самого большого жилья в России

Самое большое жилье, выставленное на продажу в России, имеет площадь более 1,6 тысяч квадратных метров и стоимость 2,8 миллиарда рублей. Речь идет о целой секции в жилом комплексе на Минской улице в районе Раменки в Москве. Подъезд можно разделить на восемь объектов с террасами, балконами и патио, а также включает десять машиномест и девять келлеров.
Руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов отметил, что подобные сделки, как правило, не предполагают, что покупатель будет жить в объекте. Чаще всего недвижимость приобретают с целью последующей перепродажи после деления на меньшие блоки или для реконструкции под нежилой объект.
На втором месте по площади находится пентхаус в Пресненском районе Москвы площадью 1080 квадратных метров с террасой на крыше. Жилье с многими комнатами, кухней 48 квадратных метров и шестью санузлами продается за 1,2 миллиарда рублей. Дом, где расположено жилье, был построен в 2002 году и относится к объектам управления делами президента.
Третье место занимают строящиеся апартаменты в Петроградском районе Санкт-Петербурга площадью 1001 квадратных метров. Стоимость объекта превышает 2,8 миллиарда рублей, при этом апартаменты продаются без отделки, передает ТАСС.
Первичный рынок элитной недвижимости Москвы по состоянию на конец сентября 2025 года насчитывает 1685 однокомнатных квартир общей площадью 84,3 тысячи квадратных метра. Средняя цена квадратного метра в этом сегменте составляет 1,04 миллиона рублей, а средняя площадь — 50 квадратных метров.