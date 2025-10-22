Стала известна цена самого большого жилья в России

Самое большое жилье, выставленное на продажу в России, имеет площадь более 1,6 тысяч квадратных метров и стоимость 2,8 миллиарда рублей. Речь идет о целой секции в жилом комплексе на Минской улице в районе Раменки в Москве. Подъезд можно разделить на восемь объектов с террасами, балконами и патио, а также включает десять машиномест и девять келлеров.