Парковочные места создадут на Дворцовой набережной и уберут с одноименной площади

Новые тарифы действуют в Северной столице с 15 октября. Цена зависит от загруженности улицы: 100 рублей в час сохранятся лишь в локациях, где уровень заполняемости не превышает 50%, в остальных местах цена будет варьироваться от 200 до 360 рублей в час.