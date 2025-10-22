Литва закрыла два последних погранперехода на границе с Белоруссией

Ранее на польско-белорусской границе обнаружили второй подземный тоннель, о чем рассказал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский. По его словам, пограничники нашли тоннель, который начинается на территории Белоруссии и заканчивается на частном нежилом участке в Польше. Длина тоннеля превышает 30 метров, а высота в самой высокой точке достигает почти 1,8 метра. Как уточнил Кервиньский, тоннель был вырыт вручную.