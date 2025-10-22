Литва закрыла два последних погранперехода на границе с Белоруссией

Белорусский государственный таможенный комитет сообщил, что Литва полностью остановила движение транспорта через два действующих пункта пропуска на границе. Из шести автодорожных пунктов работали только «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони»).
По данным ведомства, Литва закрыла пункт «Шальчининкай» с 3:00 по московскому времени, а пункт «Мядининкай» — с 5:00. Об этом таможенный комитет сообщил в своем Telegram-канале. На выезд из Белоруссии через эти пункты уже зарегистрировано более 1500 грузовых автомобилей, ожидающих в электронной очереди.
Белорусские таможенники следят за ситуацией на границе и обещают оперативно информировать о любых изменениях.
Ранее на польско-белорусской границе обнаружили второй подземный тоннель, о чем рассказал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский. По его словам, пограничники нашли тоннель, который начинается на территории Белоруссии и заканчивается на частном нежилом участке в Польше. Длина тоннеля превышает 30 метров, а высота в самой высокой точке достигает почти 1,8 метра. Как уточнил Кервиньский, тоннель был вырыт вручную.