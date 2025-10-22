Овчинский: построен первый дом по проекту «Московские кварталы»

В районе Южное Медведково (СВАО) возвели двухсекционный 18-этажный жилой комплекс на 170 квартир общей площадью свыше 18 тыс. кв. м. Строительство велось по адресу: улица Полярная, дом 3 в рамках городского проекта «Московские кварталы». Об этом в интервью сайту «Москва 24» рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
«Город контролирует каждый этап строительства домов в рамках программы “Московские кварталы”, поэтому жители гарантированно получают комфортные квартиры и благоустроенную территорию. Во дворе оборудованы по две детских и спортивных площадки, есть уютная зона для отдыха. В шаговой доступности — школы, детские сады и вся необходимая инфраструктура. Рядом расположены живописные парки “Яуза” и “Свиблово” с исторической усадьбой», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
Как пояснил Овчинский, москвичи уже оценили преимущества нового ЖК, где значительная часть квартир с различными планировками была раскуплена еще на стадии строительства по договорам долевого участия. Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры — они составляют 40% от всех проданных, за ними идут двухкомнатные — 37% и трехкомнатные — 23%.
Здание возводилось с использованием современной технологии вентилируемого фасада, что обеспечивает комфортную температуру в квартирах круглый год. На фасаде сразу предусмотрены корзины для кондиционеров, гармонично вписанные в общий дизайн. На первом этаже комплекса могут открыться магазины, аптеки, сервисные центры или кафе, предусмотрены помещения для консьержа и колясочная. Концепция «Двор без машин» обеспечивает безопасность детей на игровых площадках, а подземная парковка находится на отдельном уровне. Доступные квартиры на ул. Полярной, д. 3 можно посмотреть на сайте москварталы.рф.
Проект «Московские кварталы» был запущен в конце мая текущего года. Он включает в себя современные жилые комплексы с развитой городской инфраструктурой. Город полностью контролирует все этапы проекта — от планирования территории и проектирования до ввода в эксплуатацию и заселения. Реализация проекта осуществляется на основе квартального подхода: жилье возводится вместе с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщала об открытии официального сайта проекта по адресу: Москварталы.рф. Он оформлен в актуальном дизайне с интуитивно понятной структурой, что упрощает поиск необходимых данных. Посетители могут изучить характеристики жилых комплексов, просмотреть планы квартир и фотографии объектов. Для каждого объекта указана стадия строительства, сроки сдачи и актуальные цены. На платформе представлен полный выбор квартир, доступных в рамках проекта «Московские кварталы», а также сведения о продаже коммерческих помещений и парковочных мест на первых этажах зданий. Функционал сайта будет регулярно совершенствоваться для повышения удобства пользователей.