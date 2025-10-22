Овчинский: построен первый дом по проекту «Московские кварталы»

Здание возводилось с использованием современной технологии вентилируемого фасада, что обеспечивает комфортную температуру в квартирах круглый год. На фасаде сразу предусмотрены корзины для кондиционеров, гармонично вписанные в общий дизайн. На первом этаже комплекса могут открыться магазины, аптеки, сервисные центры или кафе, предусмотрены помещения для консьержа и колясочная. Концепция «Двор без машин» обеспечивает безопасность детей на игровых площадках, а подземная парковка находится на отдельном уровне. Доступные квартиры на ул. Полярной, д. 3 можно посмотреть на сайте москварталы.рф.