Автомобиль врезался в ограждение Белого дома: что известно

В ночь на 22 октября автомобиль врезался в защитное ограждение Белого дома в Вашингтоне. Власти задержали водителя, сообщили представители Секретной службы США.
Инцидент произошел во вторник в 22:37 по местному времени. Мужчина, находившийся за рулем, направил машину прямо в ворота безопасности у входа в резиденцию президента.
Сотрудники Секретной службы оперативно задержали нарушителя. После проверки его автомобиля специалисты установили, что угрозы он не представляет. Подробности о личности водителя и его мотивах пока не разглашаются. Ведется расследование, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.
