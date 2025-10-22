Ричмонд
Автомобиль врезался в ограждение Белого дома: что известно

Машина врезалась в защитное ограждение около Белого дома, водитель задержан.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 22 октября автомобиль врезался в защитное ограждение Белого дома в Вашингтоне. Власти задержали водителя, сообщили представители Секретной службы США.

Инцидент произошел во вторник в 22:37 по местному времени. Мужчина, находившийся за рулем, направил машину прямо в ворота безопасности у входа в резиденцию президента.

Сотрудники Секретной службы оперативно задержали нарушителя. После проверки его автомобиля специалисты установили, что угрозы он не представляет. Подробности о личности водителя и его мотивах пока не разглашаются. Ведется расследование, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

Ранее на трассе у Сухого Лимана, 63-летний водитель грузовика сбил передвижной блокпост, не заметив его. По данным украинских СМИ, один военнослужащий погиб на месте, второй скончался в машине скорой помощи. Проверка показала, что водитель был трезв. Предположительно, он не справился с управлением.