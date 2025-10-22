Автомобиль врезался в ограждение Белого дома: что известно

Ранее на трассе у Сухого Лимана, 63-летний водитель грузовика сбил передвижной блокпост, не заметив его. По данным украинских СМИ, один военнослужащий погиб на месте, второй скончался в машине скорой помощи. Проверка показала, что водитель был трезв. Предположительно, он не справился с управлением.