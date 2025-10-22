Пьяная езда кончилась трагедией: водитель «Гранты» погубил в ДТП своего пассажира

Сегодня ночью, 22 октября, в башкирском городе Октябрьском произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции республики.
На улице Кооперативная 31-летний водитель Lada Granta не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась. В результате 30-летний пассажир скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Медицинское освидетельствование водителя показало, что он в тот момент был пьян — в выдыхаемом воздухе зафиксировали 1,123 мг/л алкоголя.
Водителя доставили в отделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании ему меры пресечения.
