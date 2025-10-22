Ричмонд
Мэр Омска назвал адреса планируемых администрацией елочных базаров на территории САО

Новогодние деревца, по заверению мэра, будут продавать в 17 точках Советского округа с 1 по 31 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Омский градоначальник анонсировал адреса продаж новогодних хвойных деревьев на территории Советского округа. Пока из запланированных мэрией 17 точек торговли, названы всего лишь шесть мест для елочных базаров.

«С 1 по 31 декабря в Советском округе будет организована работа шести елочных базаров по следующим адресам: Заозерная, 26; Бархатовой, 9; Нефтезаводская, 21; Менделеева, 30; Химиков, 32 и Химиков, 6», — говорится в телеграм-канале омского мэра.

Также глава города объявил о торгах местами под елочные базары: по результатам открытого аукциона на территории Советского округа планируется разместить еще 11 точек продажи елочных базаров. Торги запланированы на 26 ноября.