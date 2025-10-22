Мэр Омска назвал адреса планируемых администрацией елочных базаров на территории САО

Омский градоначальник анонсировал адреса продаж новогодних хвойных деревьев на территории Советского округа. Пока из запланированных мэрией 17 точек торговли, названы всего лишь шесть мест для елочных базаров.
«С 1 по 31 декабря в Советском округе будет организована работа шести елочных базаров по следующим адресам: Заозерная, 26; Бархатовой, 9; Нефтезаводская, 21; Менделеева, 30; Химиков, 32 и Химиков, 6», — говорится в телеграм-канале омского мэра.
Также глава города объявил о торгах местами под елочные базары: по результатам открытого аукциона на территории Советского округа планируется разместить еще 11 точек продажи елочных базаров. Торги запланированы на 26 ноября.