Литва закрыла движение через два пункта пропуска на границе с Белоруссией

Литва закрыла движение транспорта через два пункта пропуска на границе с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный таможенный комитет.
«Этой ночью Литва закрыла движение легковых и грузовых автомобилей в двух направлениях: с 03:00 (время совпадает с московским — прим. ред.) через пункт пропуска “Шальчининкай” (с белорусской стороны — “Бенякони”) и с 05:00 через пункт “Мядининкай” (“Каменный Лог”)», — рассказали в комитете.
По его данным, в электронной очереди на выезд из Белоруссии в данных пунктах пропуска находятся более 1500 грузовиков.
Отметим, что на прошлой неделе, с 15 октября, Латвия ввела платную систему электронной очереди для пересечения границы с Белоруссией, а также с Россией.