Литва закрыла движение через два пункта пропуска на границе с Белоруссией

«Этой ночью Литва закрыла движение легковых и грузовых автомобилей в двух направлениях: с 03:00 (время совпадает с московским — прим. ред.) через пункт пропуска “Шальчининкай” (с белорусской стороны — “Бенякони”) и с 05:00 через пункт “Мядининкай” (“Каменный Лог”)», — рассказали в комитете.