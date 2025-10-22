Ричмонд
Литва закрыла движение через два пункта пропуска на границе с Белоруссией

В электронной очереди на выезд с белорусской территории находятся больше тысячи грузовиков.

Источник: Аргументы и факты

Литва закрыла движение транспорта через два пункта пропуска на границе с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный таможенный комитет.

«Этой ночью Литва закрыла движение легковых и грузовых автомобилей в двух направлениях: с 03:00 (время совпадает с московским — прим. ред.) через пункт пропуска “Шальчининкай” (с белорусской стороны — “Бенякони”) и с 05:00 через пункт “Мядининкай” (“Каменный Лог”)», — рассказали в комитете.

По его данным, в электронной очереди на выезд из Белоруссии в данных пунктах пропуска находятся более 1500 грузовиков.

Отметим, что на прошлой неделе, с 15 октября, Латвия ввела платную систему электронной очереди для пересечения границы с Белоруссией, а также с Россией.