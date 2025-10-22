В Челябинске показали часы патриархов, сделанные в семнадцатом веке

В Челябинске 22 октября открылась выставка «Царь и патриарх». На ней представлены сокровища из фондов Музеев Московского Кремля. Это реликвии шестнадцатого — восемнадцатого веков, от Смутного времени до начала реформ Петра I.
На экспозиции в Историческом музее челябинцы увидят личные вещи, богато украшенные облачения, иконы и драгоценности, принадлежавшие русским царям и патриархам.
Как рассказали в пресс-службе регионального министерства культуры, среди реликвий — карманные часы, которые прежде не увозили из Московского Кремля. Это сделанные в Германии в семнадцатом веке серебряные часы патриарха Филарета, золоченые часы патриарха Никона (их тоже изготовили немецкие мастера), а еще часы Петра I. Последние были настоящим справочником: показывали не только время, но и дни недели, фазы Луны и знаки зодиака.
Посетить выставку горожане смогут до 11 января.