В Челябинске показали часы патриархов, сделанные в семнадцатом веке

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства культуры, среди реликвий — карманные часы, которые прежде не увозили из Московского Кремля. Это сделанные в Германии в семнадцатом веке серебряные часы патриарха Филарета, золоченые часы патриарха Никона (их тоже изготовили немецкие мастера), а еще часы Петра I. Последние были настоящим справочником: показывали не только время, но и дни недели, фазы Луны и знаки зодиака.