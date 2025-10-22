«Интересный проект»: Дятлова рассказала об идее нового променада на Верхнем озере

Власти Калининграда рассмотрят идею строительства нового променада на Верхнем озере. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.
Мы забрали в муниципальную собственность историческое сооружение на улице Черняховского, которое было бесхозным. Есть идея сделать через него мостовое сооружение или променад в сторону Музея янтаря. Чтобы было удобно подниматься с колясками и маломобильным группам, — отметила Дятлова.
Сейчас прогулочная зона на Верхнем озере имеет ограниченную пешеходную доступность со стороны улицы Черняховского. Там есть лишь узкий проход со ступенями.
«У музея подняться сложно. Место там действительно узкое. Поэтому такой интересный проект имеет право на существование. Подойдём ли мы к нему — я не знаю. Будем смотреть», — заявила Дятлова.
Ранее глава администрации подчеркнула, что власти пока отказались от идеи строительства нового променада со стороны улицы Верхнеозёрной. Необходимость в нём отпадёт после расширения тротуара.