«Интересный проект»: Дятлова рассказала об идее нового променада на Верхнем озере

Мы забрали в муниципальную собственность историческое сооружение на улице Черняховского, которое было бесхозным. Есть идея сделать через него мостовое сооружение или променад в сторону Музея янтаря. Чтобы было удобно подниматься с колясками и маломобильным группам, — отметила Дятлова.