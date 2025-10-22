Ефимов: более 320 москвичей приступили к осмотру квартир по реновации в САО

Жителям дома 44 на Бескудниковском бульваре город предложил квартиры по программе реновации в новом жилом комплексе на Дмитровском шоссе. Осмотр начался 15 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Более 320 москвичей из дома на Бескудниковском бульваре 15 октября начали определяться с выбором жилья, предложенного городом по программе реновации в новостройке по адресу: Дмитровское шоссе, дом 93, корпус 2. Их старый дом стал четвертым в Бескудниковском районе, жители которого начали осматривать квартиры в новостройках в этом году», — сказал Ефимов.
По словам заместителя мэра, на данный момент переселением здесь затронуты 29 зданий, а более 7,4 тыс. человек заключили договоры на новое жилье. Все они получили квартиры в 15 новостройках, которые соответствуют требованиям доступности для людей с ОВЗ, а прилегающие территории благоустроены.
Первые этажи ЖК предназначены для размещения магазинов, предприятий сферы услуг и общественных организаций. В процессе заселения на первых этажах работают информационные центры, где жители могут оформить документы на новые квартиры и получить ответы на вопросы, связанные с переездом. Недавно такой центр открылся для жителей дома 44 на Бескудниковском шоссе.
Екатерина Соловьева, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, пояснила, что предложения о квартирах в новом ЖК для жителей расселяемой пятиэтажки были получены в конце сентября. В середине октября начались осмотры жилья. После переселения жители получат современные условия проживания и благоустроенную территорию рядом с домом. Новая квартира находится всего в пятистах метрах от старого дома, что позволяет сохранить привычный образ жизни. Вблизи ЖК расположены поликлиника и Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. С. Н. Федорова, образовательные учреждения, сервисные организации и кафе, станция метро «Селигерская».
В новостройке на Дмитровском шоссе расположено 216 квартир с улучшенной отделкой общей площадью более 12 тыс. кв. м. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, шесть квартир адаптированы для маломобильных граждан, включая широкие коридоры, специальные поручни в санузлах и розетки на доступном уровне. Для удобства участников реновации им бесплатно предоставляются грузчики и транспорт. Услугу «Помощь в переезде» можно заказать через портал mos.ru или в информцентре по переселению.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что что в ближайшие три года более 215 тыс. москвичей переедут по реновации. Планируется построить 8,7 млн кв. м жилья, что в 1,5 раза превышает объем строительства за предыдущие три года. На реализацию данной программы в бюджете на 2026−2028 годы предусмотрено 1429,2 млрд рублей. Она включает не только строительство домов, но и комплексное обновление городской среды с возведением объектов социнфраструктуры.