Ефимов: более 320 москвичей приступили к осмотру квартир по реновации в САО

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что что в ближайшие три года более 215 тыс. москвичей переедут по реновации. Планируется построить 8,7 млн кв. м жилья, что в 1,5 раза превышает объем строительства за предыдущие три года. На реализацию данной программы в бюджете на 2026−2028 годы предусмотрено 1429,2 млрд рублей. Она включает не только строительство домов, но и комплексное обновление городской среды с возведением объектов социнфраструктуры.