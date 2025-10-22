Создан компонент для энергоэффективных и ультракомпактных процессоров

Уточняется, что мемристор — электронный компонент, способный изменять свое сопротивление в зависимости от величины и направления протекающего через него тока. Его можно использовать для хранения информации или ее энергоэффективной обработки, ведь они потребляют меньше энергии, чем обычные кремниевые транзисторы. Перспективными материалами для создания новой микроэлектроники, в том числе мемристоров, сегодня выступают перовскиты. Однако перовскитные мемристоры оставались не совсем подходящими для реальных применений из-за их нестабильности.